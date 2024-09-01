'Экологи бьют тревогу': Плетенчук рассказал, сколько дельфинов погибло в Черном море из-за действий РФ

В Черном море из-за действий страны-агрессора РФ массово гибнут дельфины – речь идет о тысячах погибших млекопитающих. Страдают от войны и другие экосистемы.

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Экологи уже давно били тревогу из-за этого. Об этом в субботу, 31 августа, сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Есть достаточно серьезные цифры гибели животных, особенно дельфинов, там была космическая цифра, измеряемая в тысячах", – отметил он.

Военный рассказал, что Россия уничтожает экосистему не только Черного моря, но и Кинбурнской косы.

"Мы только в начале этого пути, нужно будет определить тот ущерб, причиненный РФ не только Украине, но и всем другим странам, чьи территории омывает Черное море", – говорит Плетечнук.

Значительные потери есть и в заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Там оккупанты убивали краснокнижных животных, также на территории вспыхнуло несколько пожаров.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– В реке Десна на Черниговщине обнаружили поступившее из России органическое загрязнение. Там приступили к абсорбции загрязняющих веществ и насыщению воды кислородом.

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