Оккупанты убили краснокнижных животных в заповеднике Аскания-Нова. Фото

Российские оккупанты в очередной раз показали свое жуткое нутро. Военные преступники РФ убили краснокнижных животных в заповеднике Аскания-Нова.

Видео дня

Соответствующая информация появилась в Telegrem. Оккупанты сами выставили в соцсети фото, чтобы похвастаться своими "достижениями" (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадре военные преступники государства-террориста появились с убитыми косулями. На теле животных были различные раны.

Оккупанты держали животных за ноги, одну из косуль – головой вниз и при это яростно улыбались на камеру.

Военные РФ еще раз доказали, что на самом деле являются хуже самых диких зверей.

В сети украинцы со слезами на глазах отреагировали на увиденное. Люди проклинали россиян и желали им еще хужей смерти, чем у этих животных.

"Надеюсь, станет поперек горла, "Мразь конченная! Чтобы вас так резали вместе с вашими семьями!","Боже, бедная наша Аскания-Нова", "Гоните этих тварей от наших животных", "Ох и с*ки беспозвоночные. Родная Аскания-Нова, бедные животные, а их за что!? Они тоже нацисты!? До последней капли крови ненавижу вас рашисты", "Дикари еб*нные", "Кошмар. Наш заповедник", "Надеюсь, они будут на их месте", "Даже форма у них как у бомжей будто, Господи.... Животные", "Как больно... Ну как же так? Как можно быть такими тварями, Я не могу, просто сердце от этого разрывается. Как я люблю животных, не могу просто", – написали украинцы.

Некоторые украинцы пригрозили оккупантам конотопскими ведьмами и Вооруженными силами Украины: "Вот и с вами тоже самое будет. Конотопские ведьмы свое дело знают. Ждите", "Будем ждать такие же фото наших ребят, когда они будут держать так же зарезанных российских подарков".

Другие выразили желание также поиздеваться над военными РФ: "Ненавижу, если бы были пыточные для россиян, я бы там работала. Ненавижу ублюдков".

А воины ВСУ заявили, что наоборот пытаются изо всех сил спасти ни в чем не винных животных: "Мы наоборот оставляем всех на позиции из животных нуждающихся даже в пище и попечительстве, я не могу даже передать, какие они мерзкие твари, они не имеют права на существование в этой жизни!".

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2022 года н а Херсонщине военные оккупационной армии РФ захватили институт животноводства степных районов "Аскания Нова". На здании вывесили триколор, сотрудничать с оккупантами согласились охранники института и некоторые ученые.