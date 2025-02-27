Экс-командующего Объединенными силами Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ: что известно

Генерал-майор Андрей Гнатов был назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. До этого он командовал Объединенными силами ВСУ.

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Соответствующий указ, по согласованию с президентом, 27 февраля подписал министр обороны Рустем Умеров. Об этом он сообщил в официальных соцсетях.

"На новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами", – отметил глава Минобороны.

У украинского офицера более 27 лет опыта в армии. Он служил на ключевых должностях – от командира бригады морской пехоты до командующего войсками оперативного командования войск и Объединенных сил ВСУ.

"Уверен, что его знания и навыки будут способствовать укреплению обороноспособности нашего государства", – подчеркнул министр.

Напомним, что накануне, 26 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ №148/2025, согласно которому Гнатов Андрей Викторович был уволен с должности Командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины. Генерал-майор занимал ее с июня 2024 года.

Еще месяц назад, 26 января, Зеленский в вечернем обращении сообщил, что Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом.

"Мы обсудили эти и некоторые другие изменения с Главкомом Александром Сырским – на всех уровнях задачи поставлены", – сказал тогда президент.

Что известно об Андрее Гнатове

Андрей Гнатов – морской пехотинец, в 2001-м окончил Харьковский институт танковых войск. В 2016-2018 годах был начальником штаба – заместителем командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, в дальнейшем и до 2021 года – ее командиром.

В 2019-м "прокуратура" террористической группировки "ДНР" возбудила "уголовное дело" против украинского офицера Андрея Гнатова за "совершение террористического акта" (российские военные преступники пытались приписать 36-й бригаде якобы обстрел сел Донетчины).

На момент полномасштабного российского вторжения Гнатов был начальником штаба – заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ. В июне 2022 года ему присвоили воинское звание бригадного генерала.

Офицер командовал оперативной группировкой войск "Приморье" (Одесское направление). Он возглавлял оборону Николаева, а еще был одним из участников операции по освобождению Херсонщины осенью 2022-го.

Весной 2023 года Гнатова назначили руководить обороной Бахмута, входившего в зону ответственности ОСГВ "Хортица", со второго месяца с момента обострения боев за город.

По состоянию на апрель 2024 года был командующим войсками Оперативного командования "Восток". С этого поста в июне того же года перешел в Командование объединенных сил ВСУ.

Звание генерал-майора Андрею Гнатову было присвоено 23 августа 2024 года. Офицер награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ ст., крестом боевых заслуг и медалью "За военную службу Украине".

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