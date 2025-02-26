Зеленский уволил генерал-майора Гнатова с должности командующего Объединенными силами ВСУ: указ президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины. Эту должность занимал бригадный генерал Андрей Гнатов.

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Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 26 февраля. "Уволить ГНАТОВА Андрея Викторовича с должности Командующего объединенными силами Вооруженных Сил Украины", – сказано в документе.

Причины такого решения президента пока неизвестны, как и то, кто теперь займет должность вместо Гнатова.

До назначения командующим Объединенными силами ВСУ Гнатов был заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг".

Новую должность Гнатов занял 24 июня 2024 вместо генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Последнего Зеленский уволил на фоне ряда скандальных обвинений в отношении него.

А 26 января этого года Зеленский сообщал, что "генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задача – это новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом".

"Мы обсудили эти и некоторые другие изменения с главкомом Александром Сырским – на всех уровнях задачи поставлены", – сказал тогда президент.

Андрей Гнатов известен тем, что он в 2022 году возглавлял оборону Николаева после генерала Дмитрия Марченко. Также он был одним из командующих операции по освобождению Херсонщины в ноябре 2022-го, а весной 2023 года руководил обороной Бахмута.

Стоит отметить, что Гнатов был одним из офицеров, формировавших подразделения обновленной морской пехоты из частей, покинувших оккупированный Крым.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский уволил Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного в Офисе президента Украины. Он перешел на новое место работы – заместителя министра обороны Рустема Умерова.

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