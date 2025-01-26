'Возвратим войну в Россию': Зеленский – об усилении командного состава ВСУ и успехах применения дронов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить командный состав войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый уже направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

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Об этом украинский лидер сообщил в традиционном обращении вечером, 26 января. Он подчеркнул, что это жесточайшие направления боев.

"При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками – наиболее многочисленной части наших Вооруженных Сил, и это поможет совмещать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", – говорится в сообщении президента.

Он подчеркнул, что именно фронтовые нужды должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад.

Также Зеленский рассказал, что генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генеральный штаб на должность заместителя начальника Генштаба, и его задача – новый уровень подготовки оперативных штабов и высшее качество взаимодействия между штабами и фронтом.

"Мы обсудили эти и некоторые другие изменения с главкомом Александром Сырским – на всех уровнях задачи поставлены", – отметил президент.

Зеленский также рассказал, что 26 января было много военных докладов с командующими. Также он провел разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым о ситуации на фронте.

"Ключевые наши направления – Донетчина, также – относительно районов проведения Курской операции. Скоро уже пол года наших активных действий на Курщине ради защиты украинской земли. Мы сохраняем буферную зону на территории России, чтобы обезопасить от российских наступлений наши Сумы и Харьков", – добавил он.

В своей речи президент также поблагодарил всех украинских разработчиков и производителей дальнобойных дронов и ракет.

"Каждый может увидеть их эффективность - как наше оружие возвращает войну в Россию и уменьшается российский потенциал войны", – подчеркнул Зеленский.

Он, в частности, отметил, что беспокойство в России, уменьшение российских возможностей продавать и перерабатывать нефть, меньшие глобальные цены на нефть – это то, что нужно ради мира.

"Этот год должен стать решающим, и наши действия должны влиять на нашу судьбу. Именно так и делаем. Ну и, конечно, все ребята из Службы безопасности Украины, Сил специальных операций, всех наших Вооруженных Сил Украины, СВР, ГУР – каждый, кто добавляет свою силу и свою меткость к возможностям Украины, – благодарю вас всех!" – добавил он.

Кроме того, президент поблагодарил всех воинов, которые защищают украинские позиции и уничтожают оккупанта. Прежде всего, он отметил воинов 95-й отдельной бригады за действия именно на Курщине.

"Также хочу отметить воинов 25-й отдельной воздушно-десантной и 68-й отдельной егерской бригады за эффективность на Покровском направлении и также - 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады за героизм в боях во времена Яр и Торецк. Я благодарю вас, воины ", – подчеркнул президент.

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