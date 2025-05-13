Эксклюзивные кадры: в ГУР впервые показали пуски ракет, которые сбили российские А-50 и Ту-22М3. Видео

Украинская разведка впервые официально обнародовала видео пусков зенитных ракет 5В28 из комплекса С-200. Именно они уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Видео дня

Это исторические кадры, демонстрирующие уникальные боевые операции, риск которых трудно переоценить. Видео опубликовано на YouTube-канале ГУР МО.

С момента первого известного применения модернизированной С-200 в июле 2023 года прошло почти два года, пишет профильное издание DEFENSE EXPRESS. Тогда ракета ударила по Таганрогу, однако ее тип оставался неустановленным. А уже 19 апреля 2024 года ракетой этого типа был сбит Ту-22М3 на рекордном расстоянии 308 км, что стало беспрецедентным событием в мировой военной практике.

На обнародованном видео видно, что ракеты запускали со стандартной советской стационарной пусковой установки 5П72В, а не с мобильной версии, как предполагали ранее. Причем место пуска использовалось неоднократно – об этом свидетельствуют следы от реактивных двигателей на земле. Очевидно, запуск происходил с бывших советских пусковых позиций, которые восстановили для боевых нужд.

Такие операции были очень рискованными, поскольку старая пусковая установка абсолютно немобильная и не имеет шансов избежать удара в случае обнаружения. Подготовка к запуску включала заправку ракеты токсичным жидким топливом, что требует защитных костюмов и значительного времени, а следовательно – повышенного риска для персонала.

Несмотря на внешнее сходство ракеты с оригиналом, специалисты предполагают, что ее начинка претерпела существенные изменения.

"Среди возможных вариантов – использование другого радара подсветки целей для штатной полуактивной головки самонаведения или установка новой активной радиолокационной головки самонаведения, как опция – пассивной, в случае сбивания А-50. На возможную работу с головкой самонаведения указывают подписи на новом пульте с кнопкой "ГСН заор.", но что означает "заор.", на момент публикации еще подлежит уточнению. В любом случае операции по использованию 5В28 Силами обороны Украины являются не просто уникальными, но и значительно более рискованными, чем можно было представить до этого", – отметили эксперты.

Напомним, российский дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 был сбит в результате спецоперации, осуществленной ГУР МО совместно с Воздушными силами ВСУ. Отмечается, что украинские ракеты, которые использовали для этого, "сделали с нуля из старых составляющих".

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