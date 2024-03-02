Эксперты МАГАТЭ сообщили о звуках взрывов и стрельбы недалеко от ЗАЭС: что известно

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которые находятся на временно оккупированной войсками России Запорожской АЭС в Энергодаре, сообщили, что слышали взрыв в районе станции. По словам специалистов, его было слышно "на некотором расстоянии" от объекта.

Также специалисты заявили, что было слышно звуки выстрелов поблизости или непосредственно на ЗАЭС. Об этом сообщили в пятницу, 1 марта, на сайте агенства.

Сам инцидент произошел в среду, 28 февраля. Как говорится в сообщении, ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ, что российские оккупанты "приняли меры для защиты станции от БПЛА", но сам объект якобы атакован не был.

В то же время никаких подробностей об этом инциденте специалисты агенства не получили. Они просили у оккупантов доступ к месту атаки, но им сказали, что повреждений для осмотра нет и что территория находится вне контроля станции.

Также экспертам агентства сообщили, что вечером 29 февраля в оккупированном Энергодаре якобы произошла атака БПЛА, нацеленная на крышу с телекоммуникационным оборудованием, что стало последним из серии ударов беспилотников в городе, где проживают многие работники завода.

Также в пресс-релизе отметили, что на территории ЗАЭС заметили противопехотные мины по периметру ограждения.

"На следующий день эксперты МАГАТЭ отправились в Энергодар, чтобы посмотреть на здание, где якобы произошло нападение. Команда имела возможность осмотреть здание снаружи. На момент визита признаков повреждения не было видно", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что на ЗАЭС существенно усугубилась ситуация. Новая точка напряжения началась с 1 февраля, когда около 120 сотрудников АЭС не допустили к исполнению обязанностей.