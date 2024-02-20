Эквадор отказался от поставок советского оружия Украине: стала известна причина

В Эквадоре (страна в Южной Америке) передумали передавать Украине оружие советских времен. Теперь там подчеркивают, что они не будут отправлять вооружение нашей или какой-либо другой стране, участвующей в международном вооруженном конфликте.

Соответствующее заявление в понедельник, 19 февраля, сделала министр иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд, передает El Universo. "Существует четкое указание президента Республики Эквадор о том, что страна не будет отправлять никакие военные материалы в страну, участвующую в международном вооруженном конфликте", – отметила она.

Министр также добавила, что Эквадор, как член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, "способствует разрешению конфликтов, всегда уважая международное право и мирное разрешение этих противоречий".

Напомним, что Эквадор хотел обменять старую советскую военную технику, которая, по словам президента страны Дэниеля Нобоа, стала "металлолом", на новое американское оружие стоимостью около 200 млн долларов, необходимое для борьбы с наркокартелями.

Однако 19 февраля глава МИД страны проинформировала комитет Конгресса США, что Эквадор пересмотрел свое решение.

Этому предшествовало то, что Россия пригрозила в ответ на передачу оружия Украине введением эмбарго на ввоз эквадорских бананов и цветов, сославшись на якобы обнаружение в них вредителей.

Однако уже в пятницу, 16 февраля, министр торговли Эквадора Сонсолес Гарсия заявил, что российское эмбарго в отношении пяти эквадорских компаний-экспортеров бананов снято.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Власти Эквадора приняли решение передать Соединенным Штатам военную технику советского производства для использования в Украине. Министерство иностранных дел России осудило эту инициативу и назвало ее "безрассудным" нарушением контракта.

– Эквадор планировал передать Украине через США шесть военных вертолетов, ракетные установки большой дальности и ПВО. В частности, речь шла о передаче зенитных ракетных комплексов "Оса".

– РФ в ответ на такие намерения обратился к властям Эквадора с просьбой приостановить сертификацию пяти экспортеров бананов. На этом Россия решила не останавливаться и призвала ряд европейских стран отозвать сертификацию гвоздики из Эквадора.

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