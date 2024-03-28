'Ему безразлично': Зеленский отреагировал на басни Путина об 'украинском следе' теракта под Москвой

Российский диктатор пытался отвлечь мир от Украины, утверждая, что она каким-то образом поддержала теракт под Москвой. И это не стало для Киева неожиданностью.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News. Он назвал инсинуации Путина "смешными", после того как ИГИЛ взяла на себя ответственность.

"Ему безразлично, будь то террористический акт, экономический акт, нефтяная промышленность или какая-то из этих сфер", – сказал президент Украины.

По мнению украинского лидера, кремлевский диктатор использует даже теракт в Москве с таким количеством жертв и раненых, чтобы максимально объединить свое общество и оправдать, что Украина не существует.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл" неизвестные открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. Погибли, по меньшей мере, 133 человека, еще около 150 пострадали.

Напомним, российская пропаганда активно пытается обвинить в теракте в "Крокусе" Украину. В Следственном РФ заявили, что причастных к стрельбе поймали в Брянской области – якобы те пытались бежать в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ РФ.

А молчавший почти сутки после теракта российский диктатор Владимир Путин заявил, что подозреваемые якобы "двигались в сторону Украины" и обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых. Причем в своем выступлении за несколько дней до теракта он заявил, что предупреждение Запада о любых потенциальных нападениях на Россию является частью "попытки запугать и дестабилизировать нашу страну".

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