Ему было всего 28: в боях в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях за Украину в Донецкой области погиб 28-летний житель села Кизлив Буской городской территориальной громады Львовской области Пивовар Марьян Васильевич. Боец попал под артиллерийский обстрел возле населенного пункта Новокалиново 19 апреля.

Видео дня

Трагическое известие сообщили в Facebook Буской общины. Там отметили, что Пивовар встал на защиту государства еще в начале полномасштабного вторжения России – был призван в ряды Национальной Гвардии Украины 2 марта 2022 года. Военный был стрелком в составе стрелковой роты одной из воинских частей НГУ.

В Буском горсовете выразили искренние соболезнования родным и близким Героя.

Напомним: 21 апреля в Киеве простились с народным депутатом VIII скликания Олегом Барной, погибшим во время боевого задания, защищая Украину от оккупантов.

В мирной жизни он работал учителем. Позже стал депутатом ВРУ, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, стал на защиту государства в самое тяжелое время. Барна служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша и выполнял штурмовые задания. Защитник погиб от пулевого ранения в шею во время штурмовых действий вблизи села Павловка 17 апреля за день до своего 56-летия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также, защищая Украину от российских захватчиков, погиб солист балета Одесского национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишен. Он стал в ряды войска добровольцем – когда его не взяли в ВСУ, присоединился к терробороне, а затем попал на фронт;

– также на войне погиб военный сводного подразделения из Полтавы Юрий Боженко. Герой одним из первых стал на защиту Бахмута.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!