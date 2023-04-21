Шел на штурм один из первых: в Киеве началось прощание с погибшим на войне экс-депутатом Барной. Фото

С народным депутатом 8 созыва Олегом Барной, погибшим защищая Украину от оккупантов, сегодня прощаются в Михайловском соборе. Он погиб при выполнении боевого задания.

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Информацией о том, где и когда будут прощаться с защитником, поделилась нардепка Ирина Геращенко на своей странице Facebook. Служба по погибшему состоялась 21 апреля в Михайловском соборе, затем с воином будут прощаться на Майдане.

В частности, служба в соборе началась в 11 часов, примерно в 12 часов защитнику будут отдавать честь на Майдане.

Олег Барна, начиная со студенческих лет, занимал активную гражданскую позицию и был патриотом своего государства. Он участвовал в Революции на граните в 1990 году, а затем в 2014 году в Революции достоинства, где получил свое первое ранение на Майдане. В том же году он как доброволец присоединился к АТО, где во время боевых действий был ранен.

В мирной жизни Олег Барна работал учителем. Впоследствии он был депутатом Верховной Рады 8-го созыва. С началом полномасштабного вторжения России в Украину он присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, став на защиту государства в самое тяжелое для нее время. Барна служил в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша и выполнял штурмовые задания. Защитник погиб от пулевого ранения в шею во время штурмовых действий вблизи села Павловка 17 апреля за день до своего 56-летия.

Как писал Obozrevatel, Петр Порошенко рассказал о погибшем на фронте Олеге Барне. Как рассказал пятый президент Украины, погибший долгое время хотел попасть в штурмовую бригаду, шел на врага одним из первых.

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