'Шел на штурм один из первых': Порошенко рассказал о погибшем на фронте Олеге Барне

В войне с оккупантами погиб народный депутат 8-го созыва Олег Барна. Защитник получил пулевое ранение в шею, которое несовместимо с жизнью.

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Об утрате сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко в Facebook . Олег Барна погиб в Донецкой области, во время штурмовых действий вблизи села Павловка.

Информацию о гибели военного подтвердили сегодня. Олег Барна на войне был старшим сержантом и помощником гранатометчика.

Олег Барна погиб. Западная часть Павловки. 68 ОЕБр. Второй бат. Долго просился в штурмовую группу. Поэтому шел на штурм один из первых. Вел огонь с дистанции один-три метра. Пулевое ранение в шею. Командир сказал о ней. : "Шел как доброволец, отчаянно, погиб героически", - рассказал Петр Порошенко в соцсетях.

Как вспоминают Олега Барну, военные 68-й бригады, в которой служил погибший герой, несмотря на свое депутатское прошлое, он всегда на уровне со всеми выполнял боевые задания и одним из первых шел на штурм позиций оккупантов. Так, выполняя одну из задач, он получил смертельное ранение.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна. Господин Олег известен всем, как экснародный депутат восьмого созыва, но для нас он – собрат, который на равных со всеми выполнял боевые задачи.Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты.Задача выполнена, враг выбит.Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. Вечная память всем павшим за Украину! наших бойцов будет месть в десятикратном размере", – рассказывают военные 68-й бригады.

Олег Барна в мирной жизни был незаурядным человеком, патриотом своего государства и имел активную общественную позицию. Да, еще в студенческие годы он принимал участие в студенческой голодовке под названием "Революция на граните" в 1990 году. Также погибший участвовал в Революции Достоинства, где во время обстрела 18 февраля 2014 года получил ранение. А уже в июле 2014 года он пошел добровольцем в АТО.

Во время полномасштабного вторжения Олег Барна не колеблясь встал на защиту своего государства. Сначала он входил в состав 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола, а затем присоединился к 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша. Вместе с боевыми побратимами он выполнял боевые задания на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что в боях за Украину погиб педагог и депутат от "ЕС" из Полтавщины Анатолий Карбан. 55-летний герой защищал наше государство от захватчика Донецкой области.

Напомним, что на передовой погиб выпускник Киевского международного университета (КиМУ) Василий Матийчук. Воина не стало 8 апреля этого года, он погиб из-за снаряда, который оккупанты сбросили с дрона. Дома военного не дождалась невеста.

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