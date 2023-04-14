В боях за Украину погиб педагог и депутат от 'ЕС' из Полтавщины Анатолий Карбан. Фото

На войне с русскими оккупантами погиб военный территориальной обороны ВСУ, историк и педагог, депутат Миргородского городского совета Анатолий Карбан. 55-летний герой защищал наше государство от захватчика Донецкой области.

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О потере сообщила дочь погибшего Алина Карбан на своей странице в Facebook. Героя не стало 13 апреля в районе Авдеевки.

"Мой папа герой. Навсегда", – написала дочь воина.

Как сообщают на странице партии "Европейская Солидарность", депутатом от которой был Анатолий Корбан, он был далеко не заурядным человеком, к которому в городе относились с большим уважением. Близкие и друзья вспоминают Анатолия Карбана, как человека с высоким уровнем совести и морали, никогда не искал легких путей и был настоящим патриотом своего государства.

В мирной жизни он работал педагогом, был директором школы, вырастил не одну сотню детей, которым прививал любовь к своей стране и родному краю.

По словам друзей и знакомых, погибший никогда не стоял в стороне от всех событий в государстве, в частности, участвовал в двух Майданах, не закрывал глаза на несправедливость и предательство.

"У тебя был бунтарский дух, ты был на всех площадях, ты был тем директором школы, который отказался в 2010 году вывесить в кабинете директора школы портрет одиозного предателя, а потом и беглеца. И даже угрозы увольнения не повлияли на твое решение", – рассказывают близкие погибшего.

С началом полномасштабного вторжения Анатолий Карбан пошел защищать наше государство от российского нашествия. Чтобы обеспечить потребности своего подразделения ТРО, Анатолий Карбан использовал собственный легковой автомобиль. В феврале 2023 года автомобиль был разбит во время обстрела оккупантами Краматорска.

"Черный "Рено Логан", отсутствие диска на колесе – сразу узнала, что это личное авто моего папы. На нем он с собратьями ездил на востоке. Принципиально не просил помощи волонтеров, чтобы собрать на боевую машину. Потому что "у других ничего нет, а у него есть", и думал, что как-то убережет этот автомобиль, который очень обожал. Кто знает моего папу – поймет", – писала тогда дочь военного.

Родные пишут, что у них было множество планов и несбыточных мечтаний, которые они хотели воплотить в мирной жизни. Однако война оборвала эти мечты навсегда.

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