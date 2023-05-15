Ему должно было исполниться 32: в боях за Украину погиб футболист-любитель из Ривненской области. Фото

В боях за Украину пал Михаил Цымбалюк из Ривне. До полномасштабного вторжения он играл в составе многих областных команд по футболу, принимал участие в футбольных соревнованиях среди участников АТО.

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Михаилу в августе могло бы исполниться 32 года. О потере сообщил депутат Ровенского районного совета Павел Дутко.

"Грустная и трагическая весть поступила с фронтов российско-украинской войны. Погиб футболист РОКО (Городок) и многих областных команд, талантливый бомбардир Михаил Цымбалюк. Вечная память Герою! Спасибо, что до конца защищал наш покой!" – написал Дутко.

В "Группе любителей футбола Ровенского района" в Facebook отметили, что погиб воин, защищая Украину на восточных рубежах.

"Война забирает лучших... Снова большое горе в нашей футбольной семье... На востоке Украины погиб Михаил Цымбалюк. Земля вздрагивает от взрывов на поле боя, а сердца сжимаются болью от известий о потерях наших ребят-футболистов. Миша Цымбалюк был одним из лучших бомбардиров и игроков Ривненского района, также участвовал во многих футбольных соревнованиях области и Украины, среди АТОвцев, в частности. В последний раз Миша выступал за команду "РОКО" (Городок), также на областном уровне – за клуб "Калина" (Бугрин), ФК "Мизоч", "Энергия" (Владимирец) и др. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Михаила. Эту потерю невозможно передать словами...Вечная слава Герою Украины" , – отмечено в сообщении.

В августе воин мог бы праздновать 32-летие.

Напомним, ранее стало известно, что в бою с оккупантами в Майорске пал защитник со Львовщины Иван Меола. 26-летний воин погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны во время боя в Донецкой области.

А под Бахмутом погиб известный гребец, служивший в разведке. Мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый оставил спорт, взял в руки оружие и отправился на фронт, чтобы защищать свою семью и страну от российских оккупантов.

Тем временем 14 мая в Ужгороде объявили день траура: 11 мая на фронте погибли сразу семь героев из 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья.