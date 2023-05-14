Ему теперь навсегда 26: в бою с оккупантами в Майорске погиб защитник со Львовщины. Фото

В боях с российскими захватчиками на Донетчине погиб 26-летний защитник Меола Иван Айварович из Львовской области. Его жизнь оборвалась в районе населенного пункта Майорск.

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Об этом сообщила Жовтанецкая территориальная громада в Facebook. Там отметили, что Иван погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны.

Иван Меола 1997 года рождения проживал в селе Честине Жовтанецкой громады. Война с РФ уже унесла жизни нескольких его односельчан.

"Трагическое известие снова всколыхнуло нашу громаду. В эти горькие минуты искренне разделяем горе семьи. Вся громада скорбит вместе с вами. Царство небесное и вечная память", – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания с Героем сообщат позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину от российского нашествия, погиб 32-летний воин из Тернопольщины Андрей Панасюк. Свой последний бой Герой принял 9 мая в Донецкой области.

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