Ему теперь навсегда 26: в бою с оккупантами в Майорске погиб защитник со Львовщины. Фото
В боях с российскими захватчиками на Донетчине погиб 26-летний защитник Меола Иван Айварович из Львовской области. Его жизнь оборвалась в районе населенного пункта Майорск.
Об этом сообщила Жовтанецкая территориальная громада в Facebook. Там отметили, что Иван погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны.
Иван Меола 1997 года рождения проживал в селе Честине Жовтанецкой громады. Война с РФ уже унесла жизни нескольких его односельчан.
"Трагическое известие снова всколыхнуло нашу громаду. В эти горькие минуты искренне разделяем горе семьи. Вся громада скорбит вместе с вами. Царство небесное и вечная память", – говорится в сообщении.
О дате и времени прощания с Героем сообщат позже.
Как сообщал OBOZREVATEL, защищая Украину от российского нашествия, погиб 32-летний воин из Тернопольщины Андрей Панасюк. Свой последний бой Герой принял 9 мая в Донецкой области.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!