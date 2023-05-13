Дома его ждала жена и дети: в боях с оккупантами в Донецкой области погиб молодой защитник с Тернопольщины. Фото

Защищая Украину от российской орды погиб 32-летний воин с Тернопольщины Андрей Панасюк. Свой последний бой Герой принял 9 мая в Донецкой области.

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Дома воина ждали любимая жена и дети. Трагическое известие сообщил председатель Шумской территориальной громады Вадим Боярский.

"И снова война, страшная и неумолимая, унесла молодую жизнь у нашего земляка. С глубокой скорью сообщаем, что в бою с российским оккупантом 9 мая в Донецкой области погиб Панасюк Андрей Петрович, житель села Тылявка, 1991 года рождения", – отметил городской голова.

Знавшие воина рассказывают: у него было много друзей, он был добрым и искренним человеком.

"Храбро шагал вперед, всегда поддерживал родных и побратимов и помогал им. Служил стрелком – помощником гранатометчика. Смело и решительно выполнял свой воинский долг, ведь дома его ждали любимые жена и дети. Низко кланяемся подвигу Героя в противостоянии российскому нашествию... Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и вечная слава Защитнику Украины! – отметил Боярский.

На малой родине кортеж с телом Героя встречали в Шумске 13 мая. Уже на следующий день с воином будут прощаться в селе Тылявка, оттуда же Андрей Панасюк отправится в последний путь в родное село Залесцы, где упокоится на местном кладбище.

14 мая в Шумской территориальной громаде объявили днем траура по павшему Герою.

Напомним, ранее стало известно, что 12 мая войска РФ обстреляли ферму в Харьковской области.

В ходе обстрела погиб 36-летний работник агропредприятия. За время оккупации он пережил пытки от захватчиков и выжил. Теперь государство-агрессор вернулось, чтобы забрать жизнь украинца.