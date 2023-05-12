Войска РФ обстреляли ферму в Харьковской области: погиб мужчина, переживший пытки захватчиков во время оккупации

Российские войска 12 мая обстреляли Изюмский район Харьковской области. Под вражеским огнем оказалась ферма в селе Чернещина.

Видео дня

В результате обстрела погиб 36-летний мужчина, которого во время оккупации похищали и пытали захватчики. Об этом сообщили глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов и Боровский поселковый совет.

"Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины. Сегодня российские оккупанты обстреляли ферму в селе Чернещина Изюмского района. К сожалени, – подчеркнул начальник Харьковской ОВА.

Село Чернещина, по которому ударили захватчики, расположено в 4 километрах от админграницы с Луганской областью.

По данным главы Изюмской РВА Степана Масельского, российская артиллерия била по центру села, где расположено сельхозпредприятие, занимающееся животноводством. Погибший был жителем Чернещины.

В Боровском поселковом совете добавили, что погибшему Максиму Романченко было 36 лет, во время оккупации региона он пережил пытки российских захватчиков.

"Погибшему при обстреле фермы в Чернещине на Изюмщине было 36 лет, уточнили в Боровском поселковом совете. Мужчину во время оккупации похищали и пытали российские военные, обвиняя в сотрудничестве с ВСУ. Оккупанты тогда похитили его документы и использовали их в своей ИПСО для создания фейковой "новости" – публиковали фото военного билета Максима Романченко с сопроводительным текстом, будто бы украинские военные добровольно сдаются в плен. У погибшего остались родители, гражданская жена и маленький ребенок" , – отмечено в сообщении.

Напомним, накануне, 11 мая, российские войска обстреляли Великий Бурлук и Волчанск в Харьковской области: ранены три мирных жителя.

Так, в Великом Бурлуке в результате преступных действий кремлевских террористов ранения получили 16-летняя девушка и женщина 43 лет. А после артобстрела Волчанская спасатели извлекли из-под завалов раненую женщину.