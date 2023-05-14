В Ужгороде объявили день траура: на фронте погибли сразу семь героев

В Ужгороде 14 мая объявлен День траура. В боях за Украину погибли сразу семь воинов из 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья.

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Своей последний бой защитники приняли 11 мая. Распоряжение об объявлении траура накануне подписал городской голова Ужгорода Богдан Андреев, сообщили в Ужгородском городском совете.

"В Ужгороде 14 мая – День траура. Соответствующее распоряжение подписал городской голова Богдан Андреев", – говорится в сообщении.

Решение принято из-за трагического известия о гибели семерых военных 68-го отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья, которое появилось 13 мая.

"11 мая, защищая Украину, на фронте погибли семь военнослужащих 68-го Отдельного батальона Территориальной обороны Закарпатья. Вот имена павших защитников из Ужгородщины: Сергей Тягий, Иван Гутай, Богдан Ходанич, Василий Буртын, Валентин Мешко, Эдуард Пылыпив, Виталий Кусик. Депутатский корпус и исполнительный аппарат Закарпатского областного совета скучает вместе с близкими павших и выражает соболезнования родным Героев. Помним цену свободы!" – отмечено в сообщении Закарпатского областного совета.

Накануне также стало известно об отмене концерта по случаю Дня матери 13 мая из-за трагических новостей передовой.

По данным "Общественного", не все защитники были жителями Закарпатья. Так, Виталий Пылыпив жил в Харьковской области, а Виталий Кусик – в Киеве, пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что в бою с оккупантами в Майорске пал защитник со Львовщины Иван Меола. 26-летний воин погиб 11 мая в результате поражения осколками и действия взрывной волны во время боя в Донецкой области.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб закарпатец Иван Гутай. Он призвал сражаться до победы любой ценой.

А под Бахмутом погиб известный гребец, служивший в разведке. Мастер спорта Украины по гребному слалому Олег Серый покинул спорт, взяв в руки оружие и отправился на фронт, чтобы самому защищать свою семью и страну от российских оккупантов.