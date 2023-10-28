Ему месяц назад исполнился 21 год: на фронте погиб молодой боец из Львовской области. Фото

На войне против российских захватчиков погиб молодой военный из Львовской области Михаил Матеев. Защитнику только в сентябре исполнилось 21 год.

Михаил родился и проживал в селе Тухля, что входит в Славский поселковый совет. О потере земляка сообщили на Facebook-странице общины.

У Михаила было множество мечтаний и надежд, однако русские оккупанты навсегда оборвали его молодую жизнь. Защитник вернется домой на щите 28 октября, где с ним смогут попрощаться близкие и знакомые.

"Наше общество потеряло еще одного Защитника! В войне против России погиб Михаил Матеев (19.09.2002 г. р.) из села Тухля.

Боль, печаль и отчаяние. Юный и отважный, настоящий воин. Соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении на странице общины.

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Напомним, что в боях за свободу и независимость Украины погиб 21-летний воин из Хмельницкой области Владислав Медзенивский. 12 июня он попал под артиллерийский обстрел, выполняя боевое задание вблизи Малой Токмачки в Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб командир отделения ударных БпАК Андрей Богданов. Свой последний бой воин принял под селом Вербовое в Запорожье, где Силы обороны продолжают контрнаступление.