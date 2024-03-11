Ему навсегда 30: в боях за Украину погиб защитник с Волыни. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий Николай Лысык. Трагедия произошла 9 марта 2024 года.

О смерти молодого защитника страны сообщила Facebook-страница Камень-Каширской городской объединенной территориальной громады Волынской области. Герой жил в городе Камень-Каширский.

Известно, что Лысык Николай Васильевич родился в 1993 году.

В районе, где жил Герой, был объявлен трехдневный траур (10, 11, 12 марта).

11 марта тело воина привезли в Волынскую область. Маршрут движения траурного кортежа: с. Подцирье – ул. Ковельская – ул. Возрождения – ул. Магдебурского права – центр города Камень-Каширский – ул. Ковельская – ул. Волонтерская.

В ОТГ просили местных жителей встретить траурный кортеж коридором Славы и на коленях, с цветами и патриотической символикой.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В бою с российскими оккупантами погиб воин ТрО из Ривненской области Александр Касацкий. Он получил смертельные ранения 2 марта на Харьковщине.

– Обороняя Украину от российского агрессора, погиб 26-летний воин Константин Булкин из Тернопольской области. Свой последний бой он принял на востоке нашей страны.

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