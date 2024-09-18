Ему навсегда будет 21: на фронте погиб молодой военный из Львовской области. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб защитник из Львовской области Владимир Пуголовко. Молодому воину был всего 21 год.

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Земляков призвали достойно встретить и провести Героя в последний путь: прощание с ним состоится во Львове 20 сентября. О гибели защитника сообщили в Офисе громады Брюховичей.

"С болью в сердце сообщаем страшное известие! В борьбе за свободу Украины отдал жизнь наш односельчанин Пуголовко Владимир Александрович, 04.12.2002 года рождения", – говорится в сообщении.

На малой родине защитника не уточнили, когда и где он погиб. Вместо этого львовян призвали достойно провести Героя в последний путь.

"Парастас за юным воином состоится 19 сентября.2024г года в 19.00 в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ по ул. Отца Издрика, 6 в поселке Брюховичи. Семья, близкие, друзья, просят жителей уделить время, прийти и проявить почет, встречая в четверг тело Володи. Ориентировочно с 18:30, от кладбища/заправки, вдоль ул. Львовской до "Рукавички", далее вдоль ул. Курортная для поворота на ул. Отца Издрика и непосредственно к Церкви. По возможности поддерживайте огоньки в лампадках, которые будут, принесите и зажгите свою, разверните наше знамя... Пусть его путь "домой" будет полон света и уважения", – призвали в Офисе общины Брюховичей.

Прощание с воином начнется 20 сентября в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове. Вечный покой он найдет на Лычаковском кладбище.

Напомним, ранее стало известно, что в Курской области погиб грузинский доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Георгий Роинишвили являлся заместителем командира этого подразделения.

Также сообщалось, что в Луганской области погиб пограничник с Тернопольщины. Олег Ляхович из Кременца служил в зенитно-ракетном отделении. Герою навсегда останется 44 года.