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Воевал на стороне Украины: в Курской области погиб грузинский доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
2,2 т.
Героически погиб военнослужащий из Грузии, который стал на защиту Украины

В Курской области России погиб воин, защищавший Украину, Георгий Роинишвили. Грузинский боец был заместителем командира спецподразделения добровольцев "Тбилиси".

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Защитник Украины пал во время боевых действий. Трагическую новость 17 сентября подтвердили представители подразделения на странице в Facebook.

Еще трое военнослужащих спецподразделения "Тбилиси" получили ранения.

Георгий Роинишвили (в кепке)

"В бою в Курской области, на территории противника, героически погиб Георгий Роинишвили, заместитель командира спецподразделения "Тбилиси". Трое побратимов были ранены.

Наши соболезнования семье нашего брата. Слава героям! Слава Грузии! Слава Украине!" – сказано в посте пресс-службы.

Воевал на стороне Украины: в Курской области погиб грузинский доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Фото
В бою пал Георгий Роинишвили

Информацию о гибели грузинского бойца также подтвердили для портала Civil Georgia в МИД Грузии.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в боях против оккупантов погибли 57 граждан Грузии, защищавших украинцев.

Погиб грузинский доброволец

Как сообщал OBOZ.UA:

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