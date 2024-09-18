Воевал на стороне Украины: в Курской области погиб грузинский доброволец из спецподразделения "Тбилиси". Фото

В Курской области России погиб воин, защищавший Украину, Георгий Роинишвили. Грузинский боец был заместителем командира спецподразделения добровольцев "Тбилиси".

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Защитник Украины пал во время боевых действий. Трагическую новость 17 сентября подтвердили представители подразделения на странице в Facebook.

Еще трое военнослужащих спецподразделения "Тбилиси" получили ранения.

"В бою в Курской области, на территории противника, героически погиб Георгий Роинишвили, заместитель командира спецподразделения "Тбилиси". Трое побратимов были ранены.

Наши соболезнования семье нашего брата. Слава героям! Слава Грузии! Слава Украине!" – сказано в посте пресс-службы.

Информацию о гибели грузинского бойца также подтвердили для портала Civil Georgia в МИД Грузии.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в боях против оккупантов погибли 57 граждан Грузии, защищавших украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее российская агрессия забрала жизнь еще одного мужественного защитника Украины – жителя Закарпатской области Владимира Новодольского. Украинскому воину было всего 29 лет.

– В боях в Херсонской области погиб сержант Иван Панасюк. Он был родом из села Дидичи Олицкой громады на Волыни. Жизнь Героя оборвалась 6 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания.

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