Ему навсегда будет 23: в боях за Украину погиб защитник из Прикарпатья. Фото

На войне погиб еще один украинский воин, защищавши–й наше государство от российского агрессора. На фронте ушел из жизни 23-летний прикарпатец Андрей Бессонов.

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О потере сообщили близкие погибшего в социальной сети Facebook. Молодой военный родом из села Липовка Тисменицкой ОТГ Ивано-Франковской области.

Близкие и родственники защитника написали в сети о трагической потере, и рассказали о том, каким был воин при жизни.

"Я не знаю, как люди пишут такие посты?... Это невероятно трудно.... но хочется кричать... Сегодня мы узнали, что умер один из нашей семьи....Андрей... Молодой, хороший парень... Он защищал нас всех...и теперь его тело лежит на поле боя уже четвертый день, откуда не можем его забрать... Андрюша... надеюсь тебе сейчас лучше и нет боли", – написала в сети Татьяна Дорошенко.

"Последний год ты был частью нашей семьи, я полюбила тебя как родного сына, я до сих пор не верю до конца в то, что тебя нет, я не забуду твой последний звонок, ты до последнего старался быть веселым.

Навсегда останешься в нашей памяти добрым парнем, чутким, умным, искренним и любящим братом для сестричек. Невероятно горько, невероятно тяжело оттого, что мы еще не можем с тобой достойно попрощаться, но уже знаем, что ты стал светлым ангелом. Слава Герою Украины! Смерть противникам! Не забудем, любим, отдыхай с Богом, вечная память тебе наш дорогой", – написала в сети Христя Федоров.

Напомним, что в боях в Запорожье погиб доброволец из Харьковщины Вадим Половик. Герой отдал свою жизнь за независимость 14 июня вблизи населенного пункта Новодаровка.

В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ровенский воин-блогер "Дедушка" Виктор Суходольский. За три дня до трагедии Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою".

Под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка из Волыни. Чтобы стать в защиту Родины, в начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал.

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