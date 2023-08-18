Ему навсегда будет 24: на Харьковщине простились с молодым защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

В Луганской области в боях с российскими оккупантами погиб старший солдат штурмовой бригады "Рубеж" Алексей Манько. Свой последний бой воин принял 30 июля, 8 августа с ним попрощались в Харьковской области.

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Воину было всего 24 года. О гибели и прощании с Героем сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

"Наша громада провела в последний путь старшего солдата штурмовой бригады "Рубеж" оперативного назначения "Гвардии наступления" Алексея Манько, погибшего 30 июля вблизи села Кузьмино на Луганском направлении фронта", – написал Задоренко 8 июля.

Он рассказал, что Алексей Манько родился в Харькове в 1999 году. Со временем его семья переехала в населенный пункт Безруки: там будущий воин окончил школу.

Профессию он приобретал в Харьковском автомобильно-дорожном профессиональном колледже. Увлекался футболом и в свободное время играл в эту "игру миллионов".

"Алексей Манько был добрым, смелым и искренним человеком с безграничным чувством патриотизма к Украине. Мужчине было всего 24 года. Защитника похоронили на кладбище в Безруках... Покойся с миром, Герой! Ты всегда будешь жить в нашей памяти!" – отметил Задоренко.

У павшего в бою Героя остались жена Яна, мама Антонина, отец Владимир и брат Дмитрий.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб молодой разведчик-сапер из Ровно. У 30-летнего Ильи Серка остались маленькие дочери-близнецы.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб командир из Тернопольщины. Младший сержант Евгений Махаринец до последнего вздоха был верен присяге.