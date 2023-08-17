До последнего был отдан присяге: в боях за Украину погиб командир из Тернопольщины

В боях за независимость Украины погиб 51-летний командир отделения взвода РХБЗ одной из боевых бригад, младший сержант Евгений Махаринец. Преданный присяге на верность Украинскому народу, Герой мужественно исполнил свой военный долг.

Видео дня

Боец был родом из города Борщев Тернопольской области. Печальное известие сообщили на Facebook-странице "Второй-отдел Чертковского Ртцк-и-сп". Жизнь командира оборвалась 15 августа 2023 года.

"Склоняем головы перед светлой памятью Героя, отдавшего жизнь защищая Украину. Искренние соболезнования родным и близким, разделяем боль их невосполнимой потери", – отметили в сообщении.

Напомним, 17 августа в Черкасской области провели в последний путь погибшего на кровавой войне с Россией солдата Владимира Шаповала. Защитник погиб в прошлом году и считался без вести пропавшим. Владимиру навсегда останется 28 лет.

Также на фронте погиб молодой защитник из Краматорска Егор Иванов. 22-летний военный только недавно женился. У защитника было еще столько планов, надежд и мечтаний на эту жизнь, однако оккупанты их разрушили. 22-летний Герой навсегда присоединился к Небесным войскам Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в бою с российскими оккупантами погиб 32-летний солдат ВСУ Александр Гревцов из Славуты Хмельницкой области. Жизнь воина 122-го отдельного аэромобильного батальона оборвалась два месяца назад в Луганской области;

– также в боях с оккупантами погиб украинский воин Павел Сидор, которому в июле исполнилось 29 лет. Защитник был родом из села Лецовица Закарпатской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!