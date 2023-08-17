Ему навсегда будет 22: в боях за Украину погиб военный из Краматорска, который недавно женился. Фото

На войне за независимость Украины погиб молодой защитник из Краматорска Егор Иванов. 22-летний военный только недавно женился.

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Об этом сообщает Вчасно, ссылаясь на местные ресурсы Краматорска. Защитник полег в бою во время выполнения боевого задания.

Как сообщается, Егор еще в 18 лет принял решение уйти на фронт и защищать Украину. У воина остались сестра, два брата и жена. Они поженились всего 10 месяцев назад.

У защитника было еще столько планов, надежд и мечтаний на эту жизнь, однако оккупанты навсегда их разрушили. 22-летний Герой навсегда присоединился к Небесным войскам Украины.

Напомним, что в боях за Украину в Херсонской области погиб 22-летний военный из Тернополя Богдан Сенюк. Он являлся членом Национальной скаутской организации "Пласт".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 августа в Винницкой области простились с защитником Игорем Мозговым, который погиб в боях за Украину. Воин в свое время пережил Иловайский котел.

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