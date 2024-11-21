Ему навсегда будет 24: на войне в Украине погиб грузинский доброволец. Фото

На войне в Украине погиб 24-летний грузинский доброволец Леван Лохишвили. Это произошло в Херсонской области, когда самодельный дрон ударил в Левана во время выполнения боевого задания.

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Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа". Как рассказал его боевой товарищ Александр Рогава, группа из четырех бойцов работала на разведывательных позициях.

"Мы вели работу по подготовке разведывательно-обзорных позиций. Мы проработали час и услышали звук дрона, т.н. самодельного дрона. Мы подождали некоторое время, однако в какой-то момент дрон ударил в Левана. Нас было четверо. Леван скончался дома. Еще в одного бойца попал обломок дрона и ранил его. Другой получил контузию", – рассказал он.

Леван Лохишвили был военнослужащим 220-го батальона 126-й Одесской бригады. Он приехал в Украину в марте 2022 года и присоединился к добровольческому батальону.

Ранее он работал поваром в Грузии, а военную подготовку уже прошел в Украине, где быстро освоился и стал профессиональным бойцом. По словам его товарища, Леван был очень ответственным и быстро обучался, выполняя все задания на полигоне.

Леван возвращался в Грузию в 2023 году, но весной 2024 года решил снова уехать на фронт.

Это не первая потеря среди грузинских добровольцев. С начала полномасштабной войны в Украине погибли уже 74 гражданина Грузии.

Как сообщал OBOZ.UA, на Запорожском направлении фронта в бою против врага погиб воин Юрий Кратик из села Шлапань Камень-Каширского района Волыни. Защитнику навеки осталось 32 года.

Напомним, накануне в Хмельницком простились с защитником, погибшим в боях за Украину. 34-летний Александр Булик смертельные ранения получил на северо-восточном фронте 8 ноября этого года.