Ему навсегда будет 24: в боях за Украину погиб воин из Львовщины, участвовавший в освобождении Херсона от оккупантов. Фото

Навсегда домой во Львовскую область на щите вернулся молодой Герой – офицер и командир Даниил Боженко. Воин освобождал от оккупантов Херсонщину, погиб летом 2023-го в бою на Донетчине.

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Ему теперь навеки 24 года. О потере сообщила Грабовецко-Дулибовская территориальная громада.

Боженко Даниил Петрович родился 12 ноября 1998 года в селе Дулебы, что в Стрыйском районе. Окончил Дулибскую школу-гимназию им. М. Шашкевича. Высшее образование по специальности "право" получил в Национальном университете "Львовская политехника".

Парень также прошел два года кафедры военной подготовки в Национальной академии сухопутных войск им. П. Сагайдачного. После успешного окончания обучения получил степень магистра и звание младшего лейтенанта.

Молодой воин встал на защиту Украины в начале полномасштабного российского вторжения – с 17 марта 2022 года. Офицер служил командиром первого танкового взвода 11-й танковой роты четвертого танкового батальона четвертой отдельной танковой бригады Сухопутных войск ВСУ.

Участвовал в боевых заданиях почти на всех горячих точках фронта, освобождал Херсонщину от оккупации.

"Воин проявлял себя как очень мужественный и отважный мужчина. Награжден многочисленными наградами, получил звание лейтенанта", – отметили в громаде.

До последнего вздоха Даниил Боженко был верен воинской присяге и украинскому народу. Погиб Герой 13 июня 2023 года вблизи поселка Новодонецкое Волновахского района Донецкой области.

"Соболезнования родителям, сестре, всем родным и близким... Вечная и светлая память! Детали о встрече траурного кортежа и церемонии прощания сообщим позже. Скорбим всей громадой!" – подчеркнули земляки Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на левобережье Херсонщины погиб матрос Михаил Мельник со Львовской области. Он был снайпером-разведчиком, жизнь защитника оборвалась чуть более чем за неделю до его 35-летия.

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