Ему навсегда будет 34: на левобережье Херсонщины погиб снайпер-разведчик со Львовщины. Фото

На одном из южных направлений фронта погиб матрос Михаил Мельник из Львовской области. Он был снайпером-разведчиком.

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Жизнь защитника оборвалась чуть больше чем за неделю до его 35-летия. О потере сообщил Моршинский городской совет.

Мельник Михаил Миронович, 13.11.1989 года рождения, жил в селе Нижняя Луковица Моршинской территориальной громады.

Присоединившись к Силам обороны, он стал стрелком и снайпером-разведчиком отделения разведывательного взвода. Имел звание матроса.

С конца октября родные не имели с Михаилом связи и разыскивали его как без вести пропавшего. Однако на днях пришло подтверждение самой страшной догадки.

Воин погиб 29 октября 2024 года во время выполнения боевого задания на левом берегу реки Днепр в Херсонской области.

"Всегда уравновешенный и улыбающийся, слова и поступки взвешены. Был светлым и добрым человеком. Надежный друг, послушный ученик, опора и поддержка родных. Много было несбывшихся планов. Мечтал о мирной и счастливой жизни для детей. Не суждено... Война безжалостно оборвала его жизнь", – отметили в Долишненской школе.

У защитника остались супруга, дети, родители, сестра, племянники и другие родные. О дате прощания с Героем землякам скажут дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате попадания вражеского FPV-дрона на Покровском направлении погиб 31-летний нацгвардеец Назар Кузьма из Львовской области. Молодой воин был командиром управления минометной батареи и пилотом БПЛА бригады НГУ "Кара-Даг".

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