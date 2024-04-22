Ему навсегда будет 25: на фронте погиб молодой защитник из Львовской области. Фото
На фронте погиб украинский защитник со Львовщины Олег Юркевич. Воину было 25 лет, у него остались родители и сестра.
О потере сообщил глава Давыдовской громады Владимир Керницкий в Facebook. Он рассказал, что Герой пал еще 26 июля 2023 года, но только сейчас возвращается домой на щите.
"Трагическое известие с войны. Наша Громада снова потеряла своего воина и защитника", – говорится в сообщении чиновника.
Олег Юркевич родился 26 декабря 1998 года, был жителем села Давыдов.
Служил в 18-м батальоне 35-й отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского.
Погиб 26 июля 2023 возле Старомайорского в Донецкой области, рассказали во Львовской ОВА.
У Героя остались мать, отец и сестра.
"Память о его жертвенном подвиге навсегда останется в наших сердцах... Вечная честь Герою..." – написал Владимир Керницкий.
Чин похорон состоится 22 апреля в 13:00 в Давидове, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
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