Ему навсегда будет 25: на фронте погиб защитник с Тернопольщины, вывозивший раненых и погибших побратимов. Фото

В войне за целостность и независимость Украины погиб 25-летний защитник Юрий Пристайко из Тернопольской области. После учений он попал в горячую точку фронта, вывозил раненых и погибших побратимов.

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К сожалению, жизненный путь воина оказался слишком коротким. Так о потере родного человека рассказала в Facebook его тетя Наталья Орищак.

Она подчеркнула, что на момент начала полномасштабного вторжения парень был за границей, но вернулся в Украину. Только в январе ему исполнилось 25. В июне Юрий обновил военно-учетные данные и его призвали на службу.

"Юра из тех ребят, о которых говорят – батяр… Он спокойно, без истерики принял этот вызов. Несколько дней назад впервые был на своем боевом. Трудно осознать, что чувствует человек, впервые попадающий в условия, где ежесекундно подстерегает смертельная опасность. "Немного страшно было, но норм" – так коротко, так по-мужски ответил на мой вопрос, как там", – писала тетя защитника еще 11 августа.

Следующий пост о племяннике она опубликовала 30 августа, сообщив трагическое известие о потере.

"Наш Юра Пристайко – сын, брат, внук, мой родной племянник, стал Ангелом… Нет слов, пропасть в мыслях, только боль и пустота…" – говорится в сообщении.

По словам тети молодого воина, он вывозил погибших и раненых побратимов из передовой, и сам остался на поле боя.

"Лишь 25 лет, только прошел учения, только третий выход на позиции… Я понимаю, что мужчины должны защищать Украину, но я не понимаю, почему сразу после обучения ребят посылают в самые горячие точки… Мы уже не можем ничего изменить, должны только принять эту трагедию семьи, молиться, и просим вас присоединиться к молитве за Юру", – подчеркнула она.

Также добавила, что впереди у родных еще испытания – дождаться возвращения Героя домой и достойно провести его в последний земной путь.

"Извини, мальчик, что не уберегли. Низкий поклон тебе. Маму благодарим за сына, а папа уже встретил его, наверное, в объятиях", – подытожила Наталья Орищак.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении погиб младший сержант Михаил Колодчук с Тернопольщины. У него осталось два сына, а двое родных братьев Героя тоже защищают Украину в рядах ВСУ.

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