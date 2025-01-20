Ему навсегда будет 25: на Харьковщине попрощались с защитником, погибшим в боях на Курщине. Фото

26 декабря 2024 года на войне против российских оккупантов погиб Вячеслав Рыжий, солдат 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Последнее боевое задание он выполнял вблизи села Камышевка на Курском направлении (РФ).

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С 25-летним Героем простились 20 января. Об этом сообщил в Telegram начальник Дергачевской ГВА (Харьковской области) Вячеслав Задоренко.

Воин родился в Кочубеевке, где проживал и в 2014 году окончил Токаровский лицей. Далее учился в Харьковском автотранспортном лицее, получил специальность автомеханика. Работал разнорабочим.

В сентябре 2024-го вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Имел специальность наводчика механизированного отделения. На территории Курщины он получил ранение, из-за которого погиб.

Украинский защитник был похоронен на Аллее Славы Харьковского кладбища №18.

"Вячеслав Рыжий был волевой личностью, открытым и искренним человеком, с полным сердцем любви... У Вячеслава остались отец Валентин, мать Ирина, брат Андрей, сестры Инна, Алена, Вероника и Марина", – рассказал чиновник.

Как писал OBOZ.UA:

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