'Без сына осталась мать': в боях на Покровском направлении погиб 23-летний защитник с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин с Тернопольщины Сергей Попко. Он встал на защиту родной земли от российских оккупантов в марте 2022 года.

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Жизнь 23-летнего Героя оборвалась 10 января на Покровском направлении. Трагическое известие сообщили в Хоростковском городском совете. ·

"Снова тяжелое горе постучало в наши дома. На войне за свободу и независимость Украины героически погиб наш земляк, житель села Большой Говилив – Попко Сергей Дмитриевич, 2001 года рождения. Несмотря на свой юный возраст, Сергей добровольно встал на защиту Родины 15 марта 2022 года" , – рассказали в громаде.

Сергей Попко получал образование в Великоговиловской общеобразовательной школе и Хоростковском сельскохозяйственном лицее. В 2020 году переехал в Борисполь Киевской области, там работал строителем.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение – юноша добровольцем пошел в армию.

10 января 2025 года, выполняя боевое задание на Покровском направлении, Сергей погиб.

"Без сына осталась мать Ирина, без брата – сестра Татьяна. Мы все потеряли хорошего друга, преданного сына своей громады и Героя, который пожертвовал своей жизнью ради нас с вами. Выражаем искренние соболезнования семье и близким Сергея. Его героический поступок навсегда останется в наших сердцах символом мужества, самопожертвования и непокоренности. Светлая память и вечная слава Герою Украины", – отметили на малой родине воина.

Напомним, ранее стало известно, что в Черкассах простились с воином, погибшим на фронте в результате атаки дрона-камикадзе. Александр Петухов пошел на войну добровольцем в 2022 году, служил в бригаде "Буревий" Нацгвардии.

Защитник погиб 3 января 2025 года в зоне проведения боевых действий в результате атаки вражеского дрона-камикадзе.

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