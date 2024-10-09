Ему навсегда будет 26: на фронте погиб пулеметчик из Тернопольщины. Фото
На фронте вблизи населенного пункта Григоровка Донецкой области погиб украинский защитник Виктор Кривенький. Жизнь Героя оборвалась 23 июля во время выполнения боевого задания.
Трагическое известие сообщили в Facebook Бучачского городского совета. Там отметили, что боец 1997 года был пулеметчиком 3 стрелкового отделения. Жил в селе Жизномир Тернопольской области.
"Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким защитника. Пусть Господь дает силы пережить это горе. А душа нашего Героя покоится с миром", – говорится в сообщении горсовета.
Напомним, 8 октября в Полтаве простились с защитником Дмитрием Петренко. Он пал в бою с врагом 1 октября, выполняя боевое задание в Донецкой области.
Прощались с Дмитрием Петренко у Свято-Успенского кафедрального собора Православной Церкви Украины. Поклониться Герою и отдать ему последний почет, пришли родные и близкие павшего, а также горожане, разделившие с ними потерю.
Как сообщал OBOZ.UA:
– В больнице города Сумы от полученного во время выполнения боевого задания ранения скончался военный из Киевщины Александр Сай. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 октября.
– На Хмельнитчине 7 октября провели в последний путь молодого воина Виктора Ткачука, погибшего на фронте. Парню было 22 года, он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
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