Ему навсегда будет 26: на фронте погиб пулеметчик из Тернопольщины. Фото

На фронте вблизи населенного пункта Григоровка Донецкой области погиб украинский защитник Виктор Кривенький. Жизнь Героя оборвалась 23 июля во время выполнения боевого задания.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Бучачского городского совета. Там отметили, что боец 1997 года был пулеметчиком 3 стрелкового отделения. Жил в селе Жизномир Тернопольской области.

"Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким защитника. Пусть Господь дает силы пережить это горе. А душа нашего Героя покоится с миром", – говорится в сообщении горсовета.

Напомним, 8 октября в Полтаве простились с защитником Дмитрием Петренко. Он пал в бою с врагом 1 октября, выполняя боевое задание в Донецкой области.

Прощались с Дмитрием Петренко у Свято-Успенского кафедрального собора Православной Церкви Украины. Поклониться Герою и отдать ему последний почет, пришли родные и близкие павшего, а также горожане, разделившие с ними потерю.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В больнице города Сумы от полученного во время выполнения боевого задания ранения скончался военный из Киевщины Александр Сай. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 октября.

– На Хмельнитчине 7 октября провели в последний путь молодого воина Виктора Ткачука, погибшего на фронте. Парню было 22 года, он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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