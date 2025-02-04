Ему навсегда будет 26: на фронте во время выполнения боевого задания погиб защитник с Закарпатья. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин Сергей Донов из Закарпатской области. Он воевал против оккупантов на Лиманском направлении фронта.

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Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщил Виноградовский городской совет.

Донов Сергей Золтанович, 1998 года роджения, жил в городе Виноградов Береговского района. В последнее время солдат ВСУ выполнял боевые задания на передовой между Луганщиной и Донетчиной.

"Сергей был настоящим воином, мужественным и преданным своему делу. Он защищал Родину с достоинством и честью", – говорится в сообщении.

Боец погиб 1 февраля 2025 года во время выполнения боевого задания недалеко от села Кузьмино Северскдонецкого района Луганской области. Он отдал свою жизнь за Украину, оставшись верным военной присяге до последнего вздоха.

У Героя остались жена и дочь, родные.

"Выражаем искренние соболезнования семье и побратимам погибшего. Вечная память Герою – защитнику Украины!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января в боях на фронте погиб воин Роберт Пап с Закарпатья. По словам близких, защитник был отличным, искренним и честным человеком, ему навеки осталось 33 года.

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