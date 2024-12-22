Ему навсегда будет 26: в боях на Запорожском направлении погиб защитник со Львовщины. Фото
Защищая Украину, погиб молодой воин Вячеслав Цьмух из города Шептицкий Львовской области. Его жизнь оборвалась на Запорожском направлении фронта.
Защитнику теперь навеки 26, у него остались мама, братья и сестры. О потере сообщил Шептицкий городской совет.
Старший солдат Цьмух Вячеслав Вячеславович, 1998 года рождения, был помощником начальника службы тыла 72-го отдельного отряда механизации. Воин погиб 18 декабря во время выполнения боевого задания вблизи города Гуляйполе Запорожской области.
"Он был очень хорошим человеком, всегда помогал, любил своих сестер и братьев, и мы его очень сильно любили. Теперь ему навсегда 26... Мы тебя все любим и будем очень сильно скучать по тебе, просто сердце разрывается от боли. Навсегда мой братик самый младший", – написал старший брат защитника.
Прощание с воином состоится 22 декабря, похоронят его на Аллее Героев на Бендюжском кладбище. В связи с гибелью земляка в этот день в громаде объявлен День траура.
"Сегодня черный день. Сегодня случилась беда. Сегодня Украина потеряла защитника. Мама потеряла своего младшего сынишку. Сестры и братья своего младшего братика. Мы – друга. Славик, как же так…" – написал знакомый защитника.
Земляков попросили встретить воина и достойно провести его в последний путь, ведь он отдал самое ценное – собственную жизнь за независимость Украины и за каждого украинца.
"Низкий поклон защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой потери и склоняем голову в скорби", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российского агрессора погиб 30-летний преподаватель истории и писатель Юрий Канюк из Шептицкого Львовской области. Он служил в 100-й отдельной механизированной бригаде оператором взвода ПТРК.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!