Ему навсегда будет 26: в боях на Запорожском направлении погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин Вячеслав Цьмух из города Шептицкий Львовской области. Его жизнь оборвалась на Запорожском направлении фронта.

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Защитнику теперь навеки 26, у него остались мама, братья и сестры. О потере сообщил Шептицкий городской совет.

Старший солдат Цьмух Вячеслав Вячеславович, 1998 года рождения, был помощником начальника службы тыла 72-го отдельного отряда механизации. Воин погиб 18 декабря во время выполнения боевого задания вблизи города Гуляйполе Запорожской области.

"Он был очень хорошим человеком, всегда помогал, любил своих сестер и братьев, и мы его очень сильно любили. Теперь ему навсегда 26... Мы тебя все любим и будем очень сильно скучать по тебе, просто сердце разрывается от боли. Навсегда мой братик самый младший", – написал старший брат защитника.

Прощание с воином состоится 22 декабря, похоронят его на Аллее Героев на Бендюжском кладбище. В связи с гибелью земляка в этот день в громаде объявлен День траура.

"Сегодня черный день. Сегодня случилась беда. Сегодня Украина потеряла защитника. Мама потеряла своего младшего сынишку. Сестры и братья своего младшего братика. Мы – друга. Славик, как же так…" – написал знакомый защитника.

Земляков попросили встретить воина и достойно провести его в последний путь, ведь он отдал самое ценное – собственную жизнь за независимость Украины и за каждого украинца.

"Низкий поклон защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой потери и склоняем голову в скорби", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российского агрессора погиб 30-летний преподаватель истории и писатель Юрий Канюк из Шептицкого Львовской области. Он служил в 100-й отдельной механизированной бригаде оператором взвода ПТРК.

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