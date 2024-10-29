Ему навсегда будет 30: в боях на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне против российского агрессора погиб преподаватель истории и писатель Юрий Канюк из Львовской области. Он служил в 100-й отдельной механизированной бригаде оператором взвода ПТРК.

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Воину, который, несмотря на свои религиозные убеждения, с оружием в руках защищал Украину, навеки осталось 30 лет. О потере сообщил Шептицкий городской совет.

Канюк Юрий Михайлович, 1994 года рождения, был родом из Шептицкого (современное название города Червоноград). Высшее историческое образование он получил в Польше – окончил Люблинский католический университет.

В мирной жизни Юрий жил во Львове, преподавал историю и занимался писательской деятельностью. Хотя писать он продолжал и на передовой, в перерывах между боями.

Вступив в ряды ВСУ, мужчина служил оператором взвода противотанковых ракетных комплексов воинской части А7028 (100-я ОМБр). Воин погиб 21 октября во время выполнения боевого задания в Торецке Донецкой области.

"Почивай Друг. Еще кажется, как вчера говорили на мой день рождения с тобой... Вечная память, наше уважение и молитва за тебя. Благодарю Бога за тебя и твой талант письменности. Светлая память и вечная слава Герою!", "Возрождение расстреливают снова… На щите – наш автор из Шептицкого Юрий Канюк. Погиб в боях за Торецк. Слава Герою!" – написали в Facebook друзья и знакомые защитника.

У Юрия остались жена и родные. О дате и времени прощания с ним в громаде землякам пообещали сообщить дополнительно.

"Низкий поклон Защитнику, перед которым все мы в неоплатном долге. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой потери и склоняем голову в скорби. Наша обязанность помнить о сверхвысокой цене нашей независимости и свободы. Светлая память и вечная слава Герою", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российского агрессора погиб 28-летний воин Иван Белейчик со Львовщины. Оператор отделения разведки и корректировки взвода БПАК участвовал в операции ВСУ на территории Курской области РФ.

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