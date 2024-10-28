Ему навсегда будет 28: в боях на Курщине погиб защитник со Львовщины. Фото

На войне против российского агрессора погиб молодой воин Иван Белейчик со Львовской области. Он участвовал в операции ВСУ на территории Курской области РФ.

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Защитнику навеки осталось 28 лет. О потере сообщил Новораздельский городской совет.

Белейчик Иван Васильевич, 1996 года рождения, был родом из города Новый Раздел.

Он учился в Новораздельском профессиональном лицее по специальности "Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автотранспортных средств категории "C" в 2012-2015 годах.

По словам городского головы Ярины Яценко, в рядах ВСУ Иван Белейчик служил оператором отделения разведки и корректировки взвода беспилотных авиационных комплексов.

Защитник погиб при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Толстый Луг Курской области РФ.

"Искренние соболезнования родным и близким... Вечная память, честь и уважение Герою! О времени встречи траурного кортежа и прощания с погибшим сообщим дополнительно", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в бою за свободу и независимость Украины на территории Курской области РФ погиб воин Игорь Борис со Львовщины. Защитнику был 31 год.

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