Ему навсегда будет 27: в Ривненской области попрощались с воином с позывным 'Боксер', погибшим в боях на Луганщине. Фото

В Ривненской области 27 апреля провели в последний путь земляка-воина, легшего в бою за Украину. 27-летний Андрей Колодезный из псевдо "Боксер" погиб под Белогоровкой в Луганской области 14 апреля.

Дома воина, защищавшего Украину с августа 2022 года и прошедшего обучение в Великобритании, ждали мама, брат и сестры-тройняшки. О гибели Героя рассказали в Сарненском городском совете, а фоторепортаж с прощания с ним опубликовало местное издание Сарны News.City.

"Жестокая война забрала еще одну молодую жизнь... Завтра, 27 апреля, община проведет в последнюю земную дорогу своего Героя, младшего сержанта Колодезного Андрея Олеговича с позывным "Боксер". 27-летний военнослужащий, житель села Орловка, отдал свою жизнь в борьбе с российской борьбой захватчиками за родную страну и ее народ", - отметили в Сарненском городском совете.

Родившийся 10 января 1997 года Андрей Колодезный свой позывной получил за сильный боевой характер, пишут Сарны News.City.

"Он вдохновлял своей искренностью и добротой, поддерживал всех близких и родных. Героя будут помнить спокойным, уравновешенным, мужественным", – вспоминают о воине его земляки.

До полномасштабной войны Андрей и не думал связывать жизнь с военным делом. Слесарь-механик по специальности, он неоднократно ездил на заработки в Эстонию. Журналисты цитируют воспоминания матери будущего воина, которая говорит: сын был чутким, жизнерадостным и веселым, не сторонился работы и помогал не только по хозяйству, но и в воспитании трех сестричек и брата.

8 августа 2022 Андрея Колодязного мобилизовали в армию. Он защищал Украину в рядах 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

"Воин учился в Британии. Полученный опыт младший сержант передавал своим побратимам. Он был командиром отделения в 81-й отдельной аэромобильной бригаде Десантно-штурмовых войск. Позывной "Боксер" получил за свой боевой и сильный характер. Во время службы был награжден нагрудными знаками. За образцовую службу", "За военную доблесть", "Знак почета", а также грамотами командира воинской части", – рассказали местные журналисты.

Свой последний бой молодой Герой принял 14 апреля вблизи Белогоровки на Луганщине. Две недели спустя с ним попрощались на малой родине. Похоронили Героя на кладбище по улице Ковельской в Сарнах.

Напомним, накануне стало известно, что с полученных ранений скончался полковник полиции из Харькова Александр Иванов. Он попал под обстрел россиян 4 апреля.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Томчаковский. Ему было 38 лет.