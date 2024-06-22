Ему навсегда будет 28: умер спасатель, получивший ранение в результате удара РФ по Днепропетровщине. Фото

В Днепропетровской области умер спасатель Николай Нечипоренко, который получил ранения во время вражеского удара по Никополю. Врачи боролись за его жизнь две недели.

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Спасателю было всего 28 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Начальник караула 44-й государственной пожарно-спасательной части 7-го государственного пожарно-спасательного отряда Николай Нечипоренко скончался 22 июня.

В ГСЧС отметили, что спасатель получил ранения 8 июня в Никопольском районе во время ликвидации пожара, вызванного вражескими обстрелами. Николай Нечипоренко попал под коварный повторный удар российских террористов.

"Он получил тяжелые травмы и это время боролся за жизнь до последнего. За время службы спас не одну жизнь. Настоящий герой, готовый пожертвовать своей жизнью ради других", – отметили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что 8 июня российские оккупационные войска около 10 раз обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области. В нескольких громадах есть разрушения.

Напомним, город Никополь 17 июня пострадал от обстрела со стороны российских оккупационных войск. Ранения получили две женщины.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 июня российские террористы нанесли ракетный удар по Ивано-Франковской области. Целью врага стала гражданская инфраструктура. В результате атаки частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.

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