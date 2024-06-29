Ему навсегда будет 28: в боях на Харьковщине погиб защитник из Одесской области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб воин из Одесской области Павел Баранюк. Жизнь защитника оборвалась в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

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Бойцу было 28 лет. Об этом в Facebook сообщила Сергеевская объединенная территориальная громада.

Воин Павел Баранюк родился 29 сентября 1995 года. Ранение, несовместимое с жизнью, он получил 17 июня в районе населенного пункта Липцы Харьковской области при выполнении боевого задания.

"Будучи верным военной присяге, мужественно выполняя воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания, после получения несовместимых с жизнью ранений погиб житель нашей громады Баранюк Павел Борисович", – говорится в сообщении ОТГ.

Напомним, в боях против российских оккупантов погиб военнослужащий из Львовской области Ярослав Митюк. Защитнику было 28 лет. У него остались маленькая дочь, жена, родители и брат.

Ранее сообщалось, что 25 июня погиб уроженец города Авдеевка, украинский военнослужащий Роман Черкалин. Герой вместе с семьей переселился в Ивано-Франковскую область, после чего стал на защиту родной Донетчины.

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