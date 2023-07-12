Ему навсегда будет 28: в районе Угледара в результате танкового обстрела погиб воин с Черкасской области. Фото

Защищая Украину, под Угледаром погиб Сергей Журавель из Смелы Черкасской области. Свой последний бой воин принял 6 июля: во время танкового обстрела защитник получил смертельные ранения.

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Воину было всего 28 лет. О потере сообщил городской голова Смелы Сергей Ананко.

"Война продолжает забирать лучших... Молодой, спортивный, энергичный, смелый – таким навсегда останется в памяти всех наш смельчанин, Герой Сергей Игоревич Журавель", – написал глава горсовета.

Анан рассказал, что Сергей Журавель родился в Смеле, однако детство его прошло в Каменке, где парень окончил 8 классов школы. Завершал обучение он уже в родном городе.

После выпуска из школы Сергей учился в Смелянском центре подготовки и переподготовки рабочих кадров.

"Сергей любил спорт, увлекался дзюдо. Неоднократно занимал призовые места, а в 2008 году занял I место на Всеукраинском уровне среди юниоров. Вся жизнь была впереди... Но, к сожалению, коварная война 6 июля оборвала его", – написал Ананко.

Свой последний бой Сергей принял возле Угледара Волновахского района Донецкой области. Солдат, водитель 3-й стрелковой роты 1 стрелкового батальона одной из частей ВСУ попал под танковый обстрел. Ранения, полученные молодым воином, оказались несовместимыми с жизнью.

Прощание с Героем прошло в Покровском соборе Смелы 10 июля.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Низкий поклон и благодарность родителям за сына! За то, что воспитали настоящего мужчину, настоящего Героя! Не забывайте, как высока цена спокойного сна нас и наших детей! Мы должны помогать нашим воинам, поддерживать их, помнить каждого погибшего! Слава Героям! Вечная слава и память! Похоронили нашего воина на местном кладбище в Гречковке", – говорится в сообщении мэра города.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погибла боевой медик из Львова Наталья Депа. Молодая защитница с начала полномасштабного вторжения записалась в добровольцы и пошла на войну вместе с отцом и братом.

Также сообщалось, что на Донбассе погиб снайпер Виктор Сердюк из Львовской области. Он пал во время штурма враждебных позиций. У воина остался 14-летний сын.