Спасала жизни, рискуя своей: на фронте погибла боевой медик из Львова Наталья Депа. Фото

На фронте под Бахмутом Донецкой области погибла боевой медик 218 отдельного батальона 125 ТрО львовянка Наталья Депа. С самого начала полномасштабного вторжения девушка записалась в добровольцы и пошла на войну вместе с отцом и братом.

Видео дня

Печальное известие сообщили в Facebook Украинской ассоциации врачей ветеринарной медицины мелких животных, членом которой была Депа. Там отметили, что Наталья была замечательной специалисткой и выразили соболезнование ее семье.

"Наталья лечила наших воинов и спасала им жизни, рискуя своей. Как рассказывают друзья, всегда была улыбчивой, доброй, веселой и имела храброе сердце", – с грустью отметили в сообщении.

Напомним: также в бою с российскими захватчиками погиб киевский актер Филипп Виннер (Дедковский), защищавший Украину от террористов более года. О смерти храброго защитника стало известно 9 июля – в день его рождения.

На своей странице актер публиковал фотографии и видео с передовой. Часто он записывал, как декламирует стихи культовых украинских поэтов прямо из окопа, держа оружие в руках. Его чувственные видео вдохновляли и трогали подписчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в боях за Украину оборвалась жизнь военнослужащего из Черкасской области, боевого медика роты огневой поддержки Петра Степаненко. Защитник полег в бою 8 июля;

– в Вольнянске Запорожской области простились с погибшим 32-летним военнослужащим Захаром Собениным. Герой погиб вблизи Приютного Пологовского района.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!