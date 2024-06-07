Ему навсегда будет 28: во время выполнения боевого задания в Харьковской области погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях за Украину погиб воин с Тернопольщины Александр Котюк. Он пал на Харьковщине, защищая родную землю от оккупантов.

На малой родине молодого Героя, которому еще не было 30 лет, встретили 6 июня. Об этом рассказал глава Кременецкой громады Андрей Смаглюк.

"Со скорбью сообщаем о том, что наша громада потеряла Героя, жителя села Белокриница, Белокриницкого старостинского округа, старшего солдaта Котюка Александра Владимировича, 1996 года рождения, стрелка-снайпера десантно-штурмового отделения десантно-штурмового взвода 10 десантно-штурмовой роты 3 десантно-штурмового батальона, погибшего во время выполнения боевого задания в Харьковской области", – написал городской голова 4 июня.

Уже 6 июня кортеж, который привез тело Александра Котюка на малую родину, встретили в Кременце.

В пятницу, 7 июня, в родном селе воина состоится обряд похорон.

Как сообщил Смаглюк, в 10 часов начнется короткое богослужение дома у павшего защитника (село Белокриница, улица Варавы, 4), церемония пройдет с 11 часов в храме Ивана Богослова.

Похоронят Александра на сельском кладбище в Белокринице.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб оператор БПЛА из Хмельницкой области. Богдан Шахов с позывным "Детройт" имел опыт участия в боевых действиях. Так что с началом полномасштабной войны он добровольцем ушел на фронт. В последнее время был оператором БПЛА в рядах 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб защитник из Лисичанска. Даниил Тицко пал в бою 22 апреля 2024 года. Ему было всего 22.