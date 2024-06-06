Ему навсегда будет 22: в боях в Донецкой области погиб защитник из Лисичанска. Фото

В боях за Украину погиб молодой защитник из Лисичанска Даниил Тицко. Его жизнь оборвалась 22 апреля 2024 года во время выполнения боевого задания в районе Григоровки, Донецкая область.

О трагической потере сообщили в Лисичанской городской военно-гражданской администрации. Защитнику было всего 22 года.

Во время полномасштабного вторжения РФ в Украину Даниил добровольно встал на защиту Родины.

Сначала он служил в подразделении "Кракен", а затем присоединился к 12-й бригаде специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Киеве провели в последний путь гуровца Дмитрия Шевченко, погибшего во время обороны Часова Яра. Воин с позывным "Шева NLAW" был разведчиком и командиром противотанковой группы.

Напомним, что в Стрые Львовской области получили известие о гибели на фронте воина Юрия Гнатива. Отец трех дочерей, которому в начале мая исполнилось 44 года, встал на защиту родной земли еще 25 февраля 2022 года – и защищал Украину до последнего вздоха.