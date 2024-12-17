Ему навсегда будет 29: на фронте погиб боевой медик с Одесщины. Фото

На фронте погиб молодой защитник Сергей Кулинич из Одесской области. Он служил боевым медиком в 66-й ОМБр, спасал раненых на поле боя побратимов.

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Воину навеки осталось 29 лет. О потере сообщил Великодолинский поселковый совет Одесского района.

Кулинич Сергей Владимирович родился 13 сентября 1995 года в селе Белуховка на Полтавщине.

Там он сделал свои первые шаги, учился в Белуховской школе. После ее окончания вместе с семьей переехал на постоянное место жительства в Одесскую область.

"Неописуемая боль и потеря. Погиб наш земляк... Склоняем головы в скорби и выражаем искренние соболезнования родным и близким. Вечная память нашему Герою", – отметили в Белуховском старостинском округе.

Присоединившись к рядам ВСУ во время полномасштабной войны, Сергей Кулинич стал боевым медиком механизированного батальона 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Воин героически отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины 9 декабря 2024 года.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея. Просим всех неравнодушных приобщиться к прощанию и почтить память нашего защитника, который до последнего вздоха исполнял свой долг перед Украиной и своим народом. Вечная слава и светлая память Герою", – отметили в Великодолинском поселковом совете.

Прощание с защитником состоится 17 декабря на Аллее Славы Молодежненского кладбища.

Как сообщил OBOZ.UA, в боях на территории Курской области РФ погиб 19-летний воин Максим Очеретный с Одесщины. Парень добровольцем пошел служить в ССО, получил орден участника боевых действий и был награжден почетным нагрудным знаком "Иду на Вы" третьей степени.

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