Ему навсегда будет 29: в боях на Запорожье погиб защитник из Прикарпатья. Фото

В боях с российскими оккупантами в Запорожской области погиб защитник из Прикарпатья Назар Марциновский. Герой отдал свою жизнь, защищая свободу и независимость Украины.

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Ему навсегда будет 29 лет. Об этом сообщил отдел образования, культуры, молодежи и спорта Пядицкой ОТГ.

Назар, уроженец села Ценява Коломыйского района, родился 18 мая 1994 года. В составе 2 механизированного отделения 3 механизированного взвода 5 механизированной роты 2 механизированного батальона воинской части А4699 он выполнял боевые задания в районе населенного пункта Малая Токмачка, Пологовского района. Долгое время военнослужащий считался пропавшим без вести.

"Грустная весть пришла в Пядицкую территориальную общину. 15.06.2023 года, защищая свободу и независимость Украины в войне с российскими оккупантами, погиб военнослужащий ВСУ […] Марциновский Назар Михайлович", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области простились с 22-летним воином, погибшим в боях за Украину. Виктору Ткачуку, служившему в 46 ОАэмбр Десантно-штурмовых войск, комбриг в июне вручил нагрудный знак "Путь чести" – за мужество и храбрость при выполнении боевых задач и сохранении здоровья и жизни военнослужащих.

Также стало известно, что на войне погиб зять Ирины Фарион Василий Особа. Он защищал Украину в рядах бригады НГУ "Рубеж". Смертельные ранения воин получил на Северском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в харьковской больнице от полученного во время боя ранения ушел из жизни военный из Киевской области Сергей Коваленко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 октября.

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