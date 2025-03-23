Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник из Прикарпатья с позывным 'Турист'. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб защитник из Ивано-Франковской области Антон с позывным "Турист". Военнослужащему было всего 29 лет.

Видео дня

Похоронят бойца в Калуше 24 марта. Об этом в Facebook сообщает Калушский городской совет.

В 11:00 траурная колонна с телом Героя выедет из Калушской ЦРБ. Погибшего бойца провезут по улицам Ивано-Франковская, Бандеры, Грушевского, Винниченко, пр.Леси Украинки, Независимости, Европейская,

Чин похорон начнется в этот же день в 14:00. Похоронят Героя на Аллее Славы городского кладбища.

По информации издания "Суспільне Івано-Франківськ", воин был родом из России, но добровольцем присоединился к украинскому войску в начале полномасштабного вторжения РФ. Он воевал в горячих точках фронта, служил в Российском добровольческом корпусе – подразделении Главного управления разведки Минобороны.

Напомним, в боях против российской оккупационной армии погиб украинский военнослужащий Александр Веренщук. Жизнь защитника оборвалась в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, солдат Павел Кухарский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июля 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!