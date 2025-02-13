Ему навсегда будет 30: в боях возле Бахмута погиб разведчик с Прикарпатья. Фото

В боях на Северском направлении фронта оборвалась жизнь воина Романа Кинаша из Ивано-Франковской области. Он служил старшим разведчиком и оператором FPV-дрона в рядах прикарпатской "десятки" – бригады "Эдельвейс".

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Защитнику, которого побратимы звали по позывному "Атлас", навеки осталось 30 лет. О потере сообщила Ланчинская громада.

Роман Васильевич Кинаш, 02.12.1994 года рождения, был родом из Прикарпатья, проживал в селе Средний Майдан Надвирнянского района.

Во время полномасштабной войны встал на защиту страны, присоединившись к 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Служил старшим разведчиком в рядах разведывательного отделения разведвзвода первого стрелкового батальона.

Погиб воин 10 февраля 2025 года в результате ранений, полученных от атаки российского дрона-камикадзе, вблизи населенного пункта Переездное Бахмутского района Донецкой области.

Боевой медик 10-й ОГШБр Марта Демьянчук на псевдо "Стрела" отметила, что во время выполнения боевого задания погиб не просто побратим, а часть их воинской семьи.

По ее словам, "Атлас" был светлым человеком, ответственным бойцом, разведчиком, искусным оператором FPV-дрона. Он всегда рвался работать, большую часть был на позициях, контролируя небо и землю, уничтожал врага день и ночь. Воин был тем, кто творил вместе со всеми подразделение GALICIAN SQUAD. Быстро учился, делился знаниями, заслужив доверие в подразделении.

"Очень больно об этом писать, вспоминая, что еще несколько дней назад говорили, смеялись вместе… Пусть франковцы, Украина знает и чтит своих Героев! Его имя будет жить посреди нас. Его дело будет продолжено. Его вклад в борьбу навсегда останется в истории и никогда не будет забыт. Вечная память "Атласу"! Честь, друг! Нам будет не хватать тебя, как и других побратимов, которых забрала эта проклятая война. Спасибо за то, что был. Искренние соболезнования родным…" – написала защитница.

Кортеж с телом Героя прибыл в родной край 12 февраля. Информацию о похоронах землякам сообщат дополнительно.

"Наш защитник Роман мужественно исполнил свой воинский долг и до последнего остался верен военной присяге… Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Да поможет Господь пережить болезненный удар потери близкого человека. Склоняем головы в глубокой скорби…" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 февраля в Ивано-Франковске провели в последний путь защитника Максима Емца на псевдо "Енот", который служил в 10-й ОГШБр "Эдельвейс". Он защищал Украину от оккупантов с 2014 года, погиб 4 февраля 2025-го на Покровском направлении фронта.

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