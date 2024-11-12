Ему навсегда будет 30: в боях за Украину погиб защитник с Буковины. Фото

В боях за Украину погиб воин с Буковины Андрей Пустовалов. Он защищал родную землю в рядах Сил специальных операций.

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Последний бой он принял на Курщине, в декабре Герою должен был исполниться 31 год. Трагическое известие сообщили в Сокирянском городском совете и в Мамаевской тергромаде.

"На войне погиб житель села Белоусовка Андрей Пустовалов Сержанту Андрею Анатольевичу Пустовалову в декабре должно было исполниться 31… Ранения, несовместимые с жизнью воин получил на Курщине. Нес службу в одном из спецподразделений Вооруженных сил Украины. Защитник родом из села Шипинцы, что в Кицманской громаде, и вместе с семьей проживал в селе Белоусовка", – рассказали в Сокирянском горсовете.

О гибели воина стало известно 9 ноября.

"В бою с российской чумой героически погиб Герой Украины, храбрый Боец Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, гордость села Шипинцы и всей Буковины Андрей Пустовалов. Вечная слава и память Герою Украины!" – написал депутат Мамаевского сельсовета Роман Рудык.

Тело воина на малой родине встречают 12 ноября. На следующий день, 13 ноября, состоится прощание с Андреем Пустоваловым.

Дома его ждали мама, брат, любимая жена и две маленькие дочки, Злата и Эмилия.

Напомним, ранее стало известно, что разведчик из Херсона Дмитрий Павлинский погиб под Купянском, прикрыв собой побратимов.

Херсонец на начало полномасштабного вторжения РФ в Украину жил в Польше. Однако бросил все и вернулся на Родину, чтобы встать на ее защиту. Дмитрий Павлинский в последнем бою вызвал огонь на себя и буквально спас своих побратимов от "вагнеровцев".

Ему навеки останется 46 лет.